Kültür

Ertuğrul Gazi Türbesi geçen yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesi, 2025 yılında yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırladı.

Muhsin Arslan  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Ertuğrul Gazi Türbesi geçen yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Bilecik Valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Mayıs 2017'den itibaren Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli uzman erbaşların alp kıyafetiyle saygı nöbeti tuttuğu türbe, özellikle tarihi anlatan dizilerle yoğun ilgi görmeye başladı.

Kaymakamlık bünyesindeki Ertuğrul Gazi Vakfı görevlisi ve türbe rehberi Belgin Özkan, ziyaretçi sayısının özellikle son yıllarda arttığını söyledi.

Özellikle hafta sonları, resmi tatiller ve dini bayramlarda ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığını belirten Özkan, türbedeki manevi atmosferin ziyaretçiler üzerinde büyük etki bıraktığını anlattı.

Özkan, pandeminin ardından ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"2025 yılında yurt içi ve yurt dışı olarak yaklaşık 3 milyon ziyaretçi ağırladık. Yaz aylarında ve Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dan gelen ziyaretçilerimiz var. Avrupa ülkelerinden, hatta ABD'den Paraguay ve Kanada'dan birçok ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 'Diriliş Ertuğrul Gazi' dizisinin başlamasıyla gün ve gün ziyaretçi sayısı arttı. Yurt dışından ziyaretçilerimizin gelmesinin en büyük etkisi dizilerin izlenirliği. Özellikle sosyal medyada da izlenmesi buradaki ziyaretçi sayımızı ve yelpazemizi çeşitlendirdi."

Ziyaretçilerin, nöbet tutan askerleri dizilerde oyuncu olan karakterlerden zannettiklerini ifade eden Özkan, görsel olarak canlı nöbet tuttuklarını görünce heyecanlandıklarını vurguladı.

