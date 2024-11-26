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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sağtürk ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk ile görüştü.

26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
AA Genel Müdürü Karagöz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sağtürk ile bir araya geldi

Ankara

Karagöz, Genel Müdürlükte, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ile bir araya geldi.

Karagöz, görüşmenin sonunda Sağtürk'e, AA'nın "100 Yılın 100 Sanat Eseri" kitabını hediye etti.

Tan Sağtürk, görüşme sonrasında AA Anı Defterini imzaladı.

Kabulde, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru bulundu.

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