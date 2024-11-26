AA Genel Müdürü Karagöz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sağtürk ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk ile görüştü.
Ankara
Karagöz, Genel Müdürlükte, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ile bir araya geldi.
Karagöz, görüşmenin sonunda Sağtürk'e, AA'nın "100 Yılın 100 Sanat Eseri" kitabını hediye etti.
Tan Sağtürk, görüşme sonrasında AA Anı Defterini imzaladı.
Kabulde, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.