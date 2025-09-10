Dolar
Kurumsal Haberler

Savaş muhabirliği eğitiminde gazeteciler sahada karşılaşacakları koşullara hazırlandı

Anadolu Ajansı, Polis Akademisi Başkanlığı ve TİKA işbirliğinde düzenlenen "27. Dönem Savaş Muhabirliği" eğitiminde gazeteciler, savaş, afet ve olağanüstü hallerde sahada karşılaşabilecekleri koşullara ilişkin eğitim aldı.

Semih Erdoğdu  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Savaş muhabirliği eğitiminde gazeteciler sahada karşılaşacakları koşullara hazırlandı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

AA'dan 10, Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir, Filistin ve Libya olmak üzere 6 farklı ülkeden 14 yabancı gazetecinin yer aldığı eğitimlerde savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan ve mesai kavramı olmadan haber peşinde koşan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiler hem teorik hem de pratik uygulamalarla veriliyor.

Bu kapsamda eğitimin ilk 2 gününde alanında uzman eğitmenler tarafından "terör ve terörizm", "savaş teorisi ve terminolojisi", "savaş hukuku", "Orta Doğu jeopolitiği" ile "deniz ve hava operasyonları" gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi, uygulamalı ilk yardım eğitimleri verildi.

Eğitimin 3. gününde Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, "olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri" eğitimi ise AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan tarafından verildi.

Daha sonra eğitim, uygulamalı olarak Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde devam etti.

Burada katılımcılara tazyikli su, biber gazı ve sis bombasıyla yapılan müdahalelerde nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı, toplumsal olaylar, kurşun geçirmez ekipman ve gaz maskesi kullanımı konularında bilgi verilerek, bu tür durumlara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırmalı eğitim yapıldı.

