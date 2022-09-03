AA Genel Müdür Yardımcıları TEKNOFEST'teki AA standında görev yapanlarla sohbet etti
Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, TEKNOFEST KARADENİZ'deki AA standında görev yapanlarla bir araya geldi.
Samsun
Özhan, burada yaptığı açıklamada, TEKNOFEST gençliğine temas etmek üzere kurulan AA standında özellikle gençlerin, muhabirlik ve foto muhabirliği deneyimini yaşadıklarını söyledi.
Anadolu Ajansının süreli yayınları ve basılı eserlerinin de sergilendiği stantta ayrıca "genç muhabir yarışması" ile gençlerin medya okur yazarlığını geliştirmesine katkı sağladıklarını belirten Özhan, "Anadolu Ajansımız 41 ülkeden 13 dilde yıllık 2,1 milyon içerik üretiyor. TEKNOFEST'te projeler, buluşlar, çalışmaları dünyaya aktardık. Bundan sonraki yıllarda da gelişen TEKNOFEST'i yeni projeleriyle duyurmaya devam edeceğiz." dedi.
Peru ise AA bünyesinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla kurulan Çevre Editörlüğünün "yeşil hat" bölümünde de özellikle gençlere çevre ve iklim değişikliği konularında bilgi verdiklerini kaydetti.
Özhan ve Peru'ya AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Murat Solak, Marka Yönetim Müdürü Kadir Emre Akci, Yurt Haberler Editörü Orhan Topal, Yurt Haberler Editör Yardımcısı Eda Ünlü Özen ile Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de eşlik etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.