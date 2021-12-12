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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ercan Doğan   | 12.12.2021
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

İstanbul

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihte bulundu.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" başlıklı fotoğrafını seçen Eroğlu, yaşam kategorisinde de İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Eroğlu spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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