Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihte bulundu.
Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" başlıklı fotoğrafını seçen Eroğlu, yaşam kategorisinde de İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Eroğlu spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
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