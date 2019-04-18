Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.80
BIST 100
96,886.48
Altın
1,274.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA foto muhabiri Gazze fotoğraflarıyla üçüncülük kazandı

Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Hassona, 2019 yılı içinde uluslararası yarışmalarda dördüncü kez dereceye girdi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Hilal Karyağdı   | 18.04.2019
AA foto muhabiri Gazze fotoğraflarıyla üçüncülük kazandı

Gazze

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde çektiği fotoğraflarla 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde üçüncü oldu.

Hassona, İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında çektiği "Filistinlilerin Dönüş Hakkı Protestoları" isimli fotoğraf dizisiyle, 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasında belgesel dalında üçüncülüğü kazandı.

AA foto muhabiri Hassona, bununla 2019 yılı içinde uluslararası yarışmalarda dördüncü kez dereceye girmiş oldu.

Hassona'dan birincilik

Hassona'nın Gazze'de çektiği "bir elinde Filistin bayrağı diğerinde sapanla İsrail karşıtı barışçıl gösterilere katılan Filistinli genç" fotoğrafı dünya genelinde sembol fotoğraflar arasına girdi.

Foto muhabiri Hassona bu fotoğrafla şubat ayında Malta Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde birinci olurken, eylemler sırasında çektiği fotoğraf dizisi de LensCulture Görsel Öykü Anlatım Yarışması'nda kazananlar arasında yer aldı.

Ayrıca Hassona'nın Gazze'de çektiği sembol fotoğraf, 11 Nisan'da All About Photo internet sitesinin düzenlediği fotoğraf yarışmasında birinciliği kazandı.

Yarışmaya çektiği sembol fotoğrafla katılan Hassona, jüri tarafından "yılın fotoğrafçısı" seçildi.

Dünya genelinde ilgi çeken sembol fotoğraf

Ödüllü fotoğrafta, bir elinde Filistin bayrağı diğerinde sapanla İsrail karşıtı barışçıl gösterilere katılan Filistinli genç eylemci Aid Ebu Amr görülüyor.

AA foto muhabiri Hassona'nın geçen ekim ayında Gazze'deki gösteriler sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimi'ni konu alan "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında da büyük ilgiyle karşılanmıştı. Fotoğraf, Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelmişti.

Hassona'nın fotoğrafları daha önce de pek çok ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?

Benzer haberler

İsrail güçleri yaralının hastaneye kaldırılmasını engellemeye çalıştı

İsrail güçleri yaralının hastaneye kaldırılmasını engellemeye çalıştı

'Esed rejimi en az 548 Filistinliyi işkenceyle öldürdü'

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler en zor günlerini yaşıyor

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
38. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

38. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Arap liderlerden Netanyahu'ya seçim tebriği

Arap liderlerden Netanyahu'ya seçim tebriği