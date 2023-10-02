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Kültür

Yağcıbedir halı motiflerin işlendiği taşlar Sındırgı'da yollara döşeniyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, coğrafi işaretli Yağcıbedir halı motifleri, caddeleri ve sokakları süslüyor.

Murat Seyman  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Yağcıbedir halı motiflerin işlendiği taşlar Sındırgı'da yollara döşeniyor Fotoğraf: Murat Seyman- AA

Balıkesir

Kültür Yolu Projesi kapsamında bölgede bulunan doğal taşlardan halı desenlerine uygun renkler seçilerek özel işlemle hazırlandı.

Her bir motifinde ayrı hikaye barındıran ve Yörük kültürünün yansıması olan Yağcıbedir halı motifleri, Akpınar Yaşam Merkezi üyesi 6 kadın tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda 115 bin 830 doğal taşa işlendi ve taşlar Ağazade Mehmet Efendi Caddesi'ne döşendi.

Proje kapsamında üç halı deseninin işlendiği taşlar caddeyi renklendirdi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin çok olumlu ilerlediğini söyledi.

Yağcıbedir halısını yere tek tek işlediklerini anlatan Yavaş, "Tabii iş meşakkatli bir iş. Tek tek birer santimetrelik doğal taşlarla bunu yaptık." dedi.

Projede yer alan kadınlardan Semanur Kurt da desenleri yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi.

Çalışmayı çok dikkatli şekilde yaptıklarını belirten Kurt, "İki ay gibi bir çalışmanın sonunda bu halıyı yerde döşeli halde görmek beni çok mutlu etti, gururlandım." diye konuştu.

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