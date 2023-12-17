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Kültür

Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 21 Aralık'ta İzmir'de başlıyor

Türk Musiki Araştırmaları Vakfı öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 21 Aralık Perşembe günü Christophe Gans'ın yönettiği "Güzel ve Çirkin" film gösterimi ile başlayacak.

Etem Geylan  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 21 Aralık'ta İzmir'de başlıyor

İzmir

Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirilecek Vincent Cassel, Lea Seydoux ve Andre Dussollier'in paylaştığı 2014 yapımı filmin gösterimi öncesinde, saat 15.00'te Doç. Dr. Yasemin Polat, "Mitolojide güzellik ve iyilik" kavramları üzerine bir konferans verecek.

Tüm konferans ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı festival, 23 Aralık Cumartesi akşamı, Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Festival direktörü yazar Gülşah Elikbank, AA muhabirine, mitoloji denildiğinde ilk akla gelen coğrafyalardan birinin Ege Bölgesi olduğuna işaret ederek, bu nedenle festivalin ilkini İzmir'de düzenlediklerini belirtti.

Festivalin bir amacının da Türk mitolojisinin zenginliğine dikkati çekmek ve bu alandaki sinema üretimlerini arttırmak olduğunu kaydeden Elikbank, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekçileri arasında bulunduğu festivalin danışma kurulunda Ferzan Özpetek, Derviş Zaim, Onur Saylak ve Başak Köklükaya'nın yer aldığını sözlerine ekledi.

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