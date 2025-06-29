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Kültür

"Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali ve Yarışması" ödül töreni Ürgüp'te yapıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali ve Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi. Depremde annesi ve kardeşini kaybeden Dicle Hayat Dağdeviren'in "deprem" bestesi, kategorisinde birinci oldu.

Ramazan Kösedağ  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
"Uluslararası Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali ve Yarışması" ödül töreni Ürgüp'te yapıldı Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA

Nevşehir

16 şehirden 180 küçük piyanist ve kemancının katıldığı, farklı etaplarla gerçekleştirilen yarışma için ilçedeki bir otelde ödül töreni yapıldı.

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Yaş kategorilerine göre jürinin değerlendirmesiyle dereceye giren sanatçılar ödüllerini aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde yakınlarını kaybeden ve yaptığı besteyle birincilik elde eden 16 yaşındaki piyanist Dağdeviren, eserini icra etti.

Dağdeviren, gazetecilere, enkazdan çıkarak hayata yeniden tutunduğunu belirtti.

Piyano ile 5 yaşında tanıştığını, depremin ardından vefat eden aile fertlerine ithafen iki farklı eser bestelediğini anlatan Dağdeviren, "Depremde annemin ve kardeşimin vefatlarından etkilenerek bir beste yaptım. Bestelerim belgeselde müzik olarak kullanıldı. Bestemin bu amaçla kullanılması benim için çok özel ve önemli. Eminim ki annem ve kardeşim de benim bestelerimi duyuyorlar. Bana göre hayat müzikle güzeldir ve bu sloganı da kullanıyorum." dedi.

Dağdeviren, bestesinin, Adıyaman Belediyesinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere dikkati çekmek için yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan "4.17" adlı belgesel filminde kullanıldığını da sözlerine ekledi.

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