Yaşam

Kapadokya'da figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşu yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan Nevşehir'de etkinlikler kapsamında figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşu yaptı.

Behçet Alkan, Ramazan Kösedağ  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Kapadokya'da figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Kapadokya'dakilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden etkinlikler için getirilen figürlü sıcak hava balonları, Göreme beldesindeki festival alanında günün ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlandı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda yerli ve yabancı turistler, etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.

Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden gelen, "papağan", "inek", "otomobil", "kurbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 40 figürlü balon, Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadilerin üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca uçtu.

"Kapadokya, balon uçuşlarıyla dünyanın en önemli merkezlerinden birisi durumunda"

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile masalsı bir coğrafya olduğunu belirterek, sıcak hava balonlarının bölgeye farklı bir ahenk kattığını söyledi.

Nevşehir'in festival dolayısıyla etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Fidan, "Kapadokya, balon uçuşlarıyla dünyanın en önemli merkezlerinden birisi durumunda. Farklı figürleri içeren balonlarla bölge semaları güzelleşiyor. Geçen yıl balona binen yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi, Kapadokya'da balon turuna katılmıştı. Bu yılın ilk 7 aylık verilerine baktığımızda balona binen yolcu sayısında yüzde 11'lik artış olduğunu görüyoruz." dedi.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan da festivalin her yıl daha da gelişerek büyüdüğünü, bölge semalarının figürlü sıcak hava balonlarıyla renklendiğini söyledi.

Sıcak hava balonlarını izleyenlerden Orkun İnce de etkinlikler için her yıl festivale katılım sağladığını, organizasyonu bölgenin tanıtımı açısından faydalı bulduğunu ifade etti.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında figürlü balonların gün doğumu vaktindeki gösteri uçuşları, 10 Ağustos'a kadar devam edecek.

