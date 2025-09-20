Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu Nevşehir Mustafapaşa’da başladı
Nevşehir Mustafapaşa’da düzenlenen ve 5 ülkeden 187 sporcunun katıldığı Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu başladı.
Nevşehir
Sporcular, yarış için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi.
Yarışmanın startını Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve il protokolü verdi.
Sporcular, Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli, Cemil, Damsa'dan geçiş yaparak tekrar Mustafapaşa'daki bitiş noktasına kadar ter dökecek.
Beş farklı kategoride yarışan sporcular, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarla kaplı vadiler, yerleşim yerleri ve tepeleri kapsayan inişli çıkışlı güzergahları lider tamamlayabilmek için çaba harcayacak.
Organizasyonun ana yüklenicileri Efor Entertainment ve Başka Bakışlı İşler olup; çevre ve sürdürülebilirlik ayağı Onu Koru Platformu öncülüğünde ve Çekud iş birliğinde yürütülüyor. Etkinlik kapsamında, doğa farkındalığını güçlendirmek amacıyla 3.000 fidan toprakla buluşuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu kapsamında öğleden sonra Mustafapaşa Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.