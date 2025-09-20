Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,468.90
BTC/USDT
115,809.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İnsansız hava aracı Bayraktar TB3 ile Akıncı, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Spor

Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu Nevşehir Mustafapaşa’da başladı

Nevşehir Mustafapaşa’da düzenlenen ve 5 ülkeden 187 sporcunun katıldığı Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu başladı.

Ramazan Kösedağ  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu Nevşehir Mustafapaşa’da başladı

Nevşehir

Sporcular, yarış için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarışmanın startını Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve il protokolü verdi.

Sporcular, Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli, Cemil, Damsa'dan geçiş yaparak tekrar Mustafapaşa'daki bitiş noktasına kadar ter dökecek.

Beş farklı kategoride yarışan sporcular, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarla kaplı vadiler, yerleşim yerleri ve tepeleri kapsayan inişli çıkışlı güzergahları lider tamamlayabilmek için çaba harcayacak.

Organizasyonun ana yüklenicileri Efor Entertainment ve Başka Bakışlı İşler olup; çevre ve sürdürülebilirlik ayağı Onu Koru Platformu öncülüğünde ve Çekud iş birliğinde yürütülüyor. Etkinlik kapsamında, doğa farkındalığını güçlendirmek amacıyla 3.000 fidan toprakla buluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu kapsamında öğleden sonra Mustafapaşa Meydanı’nda ödül töreni düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Motokuryelerin görünmezlik sorunu
İstinaftan kadın polis memurunu şehit eden sanığa ilişkin karar
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davaya 22 Eylül'de devam edilecek
Liman devleti denetiminin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi

Benzer haberler

Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu Nevşehir Mustafapaşa’da başladı

Gomeda Valley Ultra Trail Koşusu Nevşehir Mustafapaşa’da başladı

Kapadokya'daki vadilerde doğal dokuya uyumlu çevre düzenleme çalışması başlatıldı

Nevşehir'in "renkli pala"sı 50 yıldır tek renkli giysilerle geziyor

Atlarla büyüyen çift Kapadokya'da tanıştıkları çiftliği işletiyor

Atlarla büyüyen çift Kapadokya'da tanıştıkları çiftliği işletiyor
Nevşehir'de geçmişte "akıl hastanesi" olarak kullanılan yer altı manastırının turizme kazandırılması planlanıyor

Nevşehir'de geçmişte "akıl hastanesi" olarak kullanılan yer altı manastırının turizme kazandırılması planlanıyor
Trafik kazasında bacaklarını kaybetti sporla hayata tutundu

Trafik kazasında bacaklarını kaybetti sporla hayata tutundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet