Türk sanatçıların hazırladığı 'Aura' sergisi Hollanda'da sanatseverlerle buluşacak
Türk çağdaş sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Aura/Contemporary Turkish Art" sergisi, Hollanda'nın Den Haag (Lahey) kentinde yer alan Pulchri Studio Sanat Merkezi'nde 3 Aralık'ta açılacak.
İstanbul
Bağımsız Sanat Vakfının düzenlediği ve koordinatörlüğünü Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı'nın gerçekleştirdiği serginin küratörlüğünü ise Ahmet Özel üstleniyor.
Sanatçı Hülya yazıcı, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu sergiye ilişkin AA muhabirine, vakıf olarak 2010'dan beri İstanbul Trienali'ni düzenlediklerini ve bu anlamda uluslararası sanatçıları Türkiye'de misafir ettiklerini söyledi.
Bu kez de ilk defa Türk sanatçıların Avrupa'da bir sanat galerisinde eserlerini sergilemek adına davet aldıklarını belirten Yazıcı, "Galeri, Hollandalı ressam Rembrandt'ın da sergi açtığı önemli bir galeri. İlk kez olacak ve bu kadar sanatçının eserlerini yurt dışında götürmek sıkıntılı ve zor bir süreç. Bunun için aslında 3 yıl önce yola çıkmıştık. Pandemi nedeniyle tam gidecekken yolumuz kesildi. Bu sene de bu sergiyi gerçekleştirmek üzere toparlandık." dedi.
"Biz dünyaya sanatla olumlu mesajlar vermek istiyoruz"
Dünyada insanların en çok sanat diliyle iletişim kurduğunu aktaran Yazıcı, şunları söyledi:
"Dünyanın bir kısmı maalesef savaşlarla, kötü olaylarla anılırken, biz dünyaya sanatla olumlu mesajlar vermek istiyoruz. Ülkeler arasında da kültür köprüleri kurabilmek çok önemli. Bu sergiyle Hollanda'yla Türkiye arasında olumlu bir gelişmelerin olacağını düşünüyoruz. Sanatçılar da bu şekilde kendi kültürlerini, ülkesini tanıtıyorlar. Biz de ilerleyen zamanlarda onları davet edebiliriz. Sanat yolunda kültür elçisi olabilmek adına çaba gösteriyoruz Bağımsız Sanat Vakfı olarak."
Hülya Yazıcı, ilerleyen zamanlarda yine vakıf olarak Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa'da bir proje yapmayı planladıklarını aktararak, "Yine Türk çağdaş sanatçılarını Avrupa'nın diğer şehirlerine de taşıma niyetimiz var. Bu işler tabii çok büyük organizasyonlar ve desteksiz olmuyor. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konularda bize gerekli desteği verirse çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
Sergide kendisinin de bir eserinin yer aldığını dile getiren Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:
"Sanat yolunda benim yolculuğum biraz zor geçti diyebilirim. Çünkü hem küratörlük yapıyorum uzun yıllardır hem de kendi çalışmalarımı sürdürüyorum. Fakat sanatçıları bir araya getirip, onlarla bir etkinlik gerçekleştirmeyi, organize etmeyi, kendi işlerimi göstermekten çok daha fazla önemsediğim için beni çok fazla sanatçı olarak tanımıyorlar galiba. Ama mutlaka her etkinlikte benim de işlerim yer alıyor."
Sergide 18 sanatçının 84 eseri yer alacak
Serginin küratörü ressam Ahmet Özel ise projenin aslında 2019'da gerçekleştirilmesi gerekirken Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğine işaret ederek, sergiye sanat dünyasında öne çıkan ve farklı tekniklerde çalışan 18 sanatçının katıldığını belirtti.
Özel, resim ve enstalasyon olmak üzere sergide 84 eserin Hollanda'daki sanatseverlerle buluşacağına işaret ederek, "Ben de bu serginin hem küratörü hem de sanatçısıyım. Benim dışımda Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Figen Batı, Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy bu sergiye katılıyor." dedi.
Türkiye- Hollanda arasında kültür sanat hareketlerinin başlangıcının 18. yüzyılının başlarında olduğuna dikkati çeken Özel, şöyle dedi:
"Jean-Baptiste Vanmour, çok önemli Hollandalı sanatçı. Burada padişah kabul törenlerinin resimlerini yapmış ve şu anda önemli müzeler ve koleksiyonlarda eserleri sergileniyor. Dolayısıyla oradan başlayan bir ilişkiyi biz aslında bu defa çağdaş sanatla bağlamak istiyoruz. Hollanda'da uzun süreden beri çağdaş Türk sanatına yönelik münferit faaliyetler var ama bu denli sanatçıların ortak bir çalışmaları, sergilemeleri olmadı. Şimdi çok önemli bir mekanda bu imkanı buluyoruz. Konseptimiz de aura. Biliyorsunuz dünyada kültürler arası gizli de olsa bir savaş söz konusu ve kendi içinde bir hiyerarşi yaratma gayretinde olunabiliyor. Biz buna sanat üzerinden bir karşı duruş göstermek istiyoruz ve kültürler arasında geçişkenliklerin hepsinden kıymetli olduğunu düşünüyoruz."
Türk-Hollanda kültürel ilişkilerine çağdaş sanat üzerinden bir ivme kazandırarak, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmeyi hedefleyen sergi, 1 Ocak 2023'e kadar ziyarete açık olacak.
Sergi ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, T-Artlog, CitySan ve İkbal destekleriyle düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.