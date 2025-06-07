Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da DTM yarışında birinci oldu
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) üçüncü ayağında birinci oldu.
Ankara
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Zandvoort Pisti'nde koşulan ilk yarışta bu sezon ikinci DTM galibiyetini kazandı.
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Ayhancan, bu birincilikle puanını 69'a yükselterek pilotlar klasmanında ikinciliğe yükseldi.
Ayhancan Güven, yarın TSİ 18.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.