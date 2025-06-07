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Spor

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da DTM yarışında birinci oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) üçüncü ayağında birinci oldu.

Fatih Gazioğlu  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da DTM yarışında birinci oldu

Ankara

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Zandvoort Pisti'nde koşulan ilk yarışta bu sezon ikinci DTM galibiyetini kazandı.

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Ayhancan, bu birincilikle puanını 69'a yükselterek pilotlar klasmanında ikinciliğe yükseldi.

Ayhancan Güven, yarın TSİ 18.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

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