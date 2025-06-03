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TBMM Genel Kurul’da, “28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı Seçimi” gerçekleştirilecek
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Dünya

Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyondan çekilmesinin ardından istifa ettiğini ve Hollanda Kralı Willem Alexander'a hükümetin istifasını sunacağını açıkladı.

Selman Aksünger  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Lahey

Schoof, PVV'nin hükümetten çekilmesi sebebiyle yapılan acil kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Meclis'te yeterli desteğin olmadığı sonucuna vardık." diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan, "Bir partide irade yoksa birlikte devam edemezsiniz." ifadesini kullanarak hükümetin düşüşünde PVV ve bu partinin lideri Geert Wilders'in sorumluluğuna işaret etti.

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Schoof, Wilders'in kararını "gereksiz ve sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Başbakan Schoof, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu tür bir durumla karşılaştığınızda kendinizi tabii ki sorumlu hissediyorsunuz. Son günlerde koalisyondaki dört partinin de liderleriyle yoğun temas halinde oldum ve benim açımdan bunun böyle olmasına gerek olmadığını açıkça belirttim." dedi.

Kasım'da yeni seçimler bekleniyor

Hükümetin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını belirten Schoof, muhtemelen kasım ayında yeni seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Başbakan, ülkenin büyük sorunları olan konut krizi, ekonomi, güvenlik ve göçmen meselelerine ilişkin, "Gerekli kararları almak için her şeyi yapacağız ve bunun için Meclis'in bize verdiği alan çerçevesinde gerekli çoğunluğu arayacağız." dedi.

Yeni hükümet kurulana kadar geçici hükümet görevini yürütecek

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'nden (BBB) bakanların yeni hükümet kurulana kadar görevlerine devam edeceğini açıklayan Schoof, "Jeopolitik gerilimler, güvenlik belirsizlikleri, ithalat tarifeleri tartışmaları ve ulusal meselelerin yaşandığı bu dönemde bakanların bıkmadan görevine devam etmesi önemli." diye konuştu.

Hükümetten çekilen Özgürlük Partisi'nin (PVV) geçici hükümette yer alması beklenmezken, PVV'den boşalan bakanlıklara koalisyondaki diğer partilerin geçici olarak atama yapması öngörülüyor.

Hükümet, PVV olmadan geçici olarak görevine devam edecek.

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