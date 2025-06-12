Dolar
39.36
Euro
45.44
Altın
3,370.89
ETH/USDT
2,767.10
BTC/USDT
107,856.00
BIST 100
9,621.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında yarın Hollanda'yla karşılaşacak.

Muhammed Boztepe  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak

Ankara

Millilerin Çin'in Şian kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk ayağı kapsamında Hollanda ile yapacağı karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi'nde TSİ 15.30'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

A Milli Takım, organizasyonun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kırmızı bültenle aranan 5 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
TÜGVA "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" ile öğrencileri bir araya getirecek
Manisa'da buğday tarlasında yangın

Benzer haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4. hafta maçları sona erdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi mücadelesi başlıyor

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da DTM yarışında birinci oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da DTM yarışında birinci oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde ikinci maçına yarın çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde ikinci maçına yarın çıkacak
Uzmanlara göre, Wilders'in koalisyonu terk etmesi partisinin anketlerdeki düşüşünden kaynaklanıyor

Uzmanlara göre, Wilders'in koalisyonu terk etmesi partisinin anketlerdeki düşüşünden kaynaklanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet