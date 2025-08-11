Dolar
40.71
Euro
47.44
Altın
3,355.74
ETH/USDT
4,290.10
BTC/USDT
120,150.00
BIST 100
11,038.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Çanakkale’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Kültür

"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında geçerli olacak "Türk Müze Kartı" uygulamasıyla, bu ülkeleri ziyaret eden vatandaşların bütün müzeleri ücretsiz dolaşabileceğini bildirdi.

Betül Bilsel  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı"nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son dönemde dünyadaki gelişmelerin, Türk devletleri arasındaki ilişkileri önemli hale getirdiğini vurgulayan Zorlu, "Her alanda işbirliğimizi tesis ettikçe yalnızca kendi aramızda değil bölgemizde ve konuşlandığımız coğrafyada barışa, huzura, refaha katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk Devletler Teşkilatı'nın ortaya koyduğu vizyonun, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe taşındığını ifade ederek, "Türk dünyasıyla ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarını ve temsilcilerini, ev sahipliğimizle bir araya getirdik. Memnuniyetle görüyoruz ki artık Türk dünyasıyla ilişkili kuruluşlarımızın sayısı bugün toplam kamu sisteminde 50'den fazla bir sayıya ulaştı." dedi.

Bu durumun, ikili ve çoklu işbirliği faaliyetlerinin yoğunluğunu gösterdiğini belirten Zorlu, Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı'nda yeni işbirliği alanlarının ele alındığını ve Türk dünyası ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yeni ufuklar açacak projeler teklif ettiğini aktardı.

Zorlu, bu toplantıda, Türk devletleri arasında ortak kullanılacak "Türk Müze Kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi üzerinde durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk devletlerinin her birindeki vatandaşımız, bu müze kartıyla tüm müzelerimizi ücretsiz ve serbest bir şekilde gezebilecek. Bu, kültürlerimizi ve tarihimizi tanımamızı sağlayacak. Buna ilişkin birçok projeyi de konuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşma fırsatı buluruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin görevlerini yerine getirebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek
İzmir'de pazarcılardan Karabağlar Belediyesine katı atık ücreti tepkisi

Benzer haberler

"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak

"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak

Zorlu: "Terörsüz Türkiye" hedefi Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız ülke ve dünya siyasetinde imzalar atmaya devam ediyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bursa'da orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bursa'da orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti
AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı

AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet