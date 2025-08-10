AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız ülke ve dünya siyasetinde imzalar atmaya devam ediyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin kararıyla 11 yıldır ülke yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ettiğini belirtti.
Ankara
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
10 Ağustos 2014'ün Türkiye'deki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çelik, bu tarihte milletin Türkiye Yüzyılı'na ulaşmayı sağlayacak büyük bir karara imza attığını belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Çelik, "Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.