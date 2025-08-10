Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız ülke ve dünya siyasetinde imzalar atmaya devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin kararıyla 11 yıldır ülke yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ettiğini belirtti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız ülke ve dünya siyasetinde imzalar atmaya devam ediyor

Ankara

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

10 Ağustos 2014'ün Türkiye'deki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çelik, bu tarihte milletin Türkiye Yüzyılı'na ulaşmayı sağlayacak büyük bir karara imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Çelik, "Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

