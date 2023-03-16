TRT Türk'ün göç ve gurbet temalı dizisi "Sığınak"ın ilk bölümü yarın ekrana gelecek
Almanya’ya 60 yıl önce çalışmak üzere giden Türk işçilerin yaşamlarından kesitler sunan "Sığınak" dizisi, yarın akşam ilk bölümüyle TRT Türk ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre göç ve gurbet temasını işleyen yapımın oyuncu kadrosunda Evren Erler, Demet Gül, Ferit Okan Tokmak, Ahmet Can Doğanbey, Ali Rıza Tanyeli, Ömür Kayakırılmaz ve Melis Şenozan yer alıyor.
Senaryosunu Uğur Akça’nın yazdığı dizi, Uğur Armutçu yapımcılığında izleyiciyle buluşacak. Projenin yönetmen koltuğunda ise "Koku" filmiyle de tanınan Yasin Çetin bulunuyor.
Sığınak'ın ilk bölümü yarın 20.00'de izlenebilecek.
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