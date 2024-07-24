Dolar
32.85
Euro
35.68
Altın
2,419.00
ETH/USDT
3,463.60
BTC/USDT
66,571.00
BIST 100
11,089.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Youssef En-Nesyri Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi
logo
Kültür

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin altıncısı Ordu'da düzenlenecek

TRT tarafından düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin altıncısı yarın akşam 21.15'te Ordu'da gerçekleştirilecek.

Sudenaz Çankaya  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin altıncısı Ordu'da düzenlenecek ,

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla TRT’nin kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlenen konser, Atatürk Parkında yapılacak.

Şef Mustafa Acar yönetiminde Ethem Kaya, Seda Gökkadar, Dünya Tekin, Nusret Yılmaz, Ahmet Tuzlu, Dilek Özkan Emiroğlu, Özlem Üngör ve Ali Suat Erdil'in sahneye çıkacağı halka açık konser, TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den canlı yayınlanacak.

Birincisi 16 Mayıs'ta Erzurum’da gerçekleştirilen konser programı, Ordu'nun ardından Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde devam edecek.

Etkinlikler kapsamında TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları müzikseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TCG Enez" mayın avlama gemisi İtalya'da liman ziyareti ve eğitim yaptı
Milli Tarama Sistemleri Projesi için imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümü mesajı
Manavgat'taki yangının üçüncü yılında, yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
İstanbul'da turistlere taksimetre açmadan fiyat söyleyen taksiciye para cezası

Benzer haberler

Monica Molina, 27 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

Monica Molina, 27 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin altıncısı Ordu'da düzenlenecek

İngiliz müzik grubu Massive Attack, İstanbul'da konser verdi

Pink Martini İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Pink Martini İstanbul'da müzikseverlerle buluştu
Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Judas Priest, 24 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Judas Priest, 24 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet