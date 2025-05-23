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Kültür

Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun eserlerini seslendirdi

Başkentte, Musa Göçmen'in şefliğindeki Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun şarkılarını, sanatseverlerle buluşturdu.

Eylül Aşkın Akçay  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun eserlerini seslendirdi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen "Barış Manço 3 Yolculuk: 2023, 2024, 2025 Konseri"ne merhum sanatçının kardeşi İnci Manço İlbay ve eski eşi Lale Manço Ahıskalı ile sanatseverler katıldı.

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Barış Manço'nun alkışlanarak anılmasıyla başlayan konserde ilk olarak sanatçının 2023, 2024 ve 2025 isimli şarkıları seslendirildi.

Ardından konserde Manço'nun, "Dönence", "Ben bilirim", "Arkadaşım eşek", "Anlıyorsun değil mi?", "Halil İbrahim sofrası", "Alla beni", "Unutamadım", "Gülpembe", "Can bedenden çıkmayınca", "Dağlar Dağlar", "Kol düğmeleri", "Halhal", "Gibi gibi", "Sarı çizmeli Mehmet Ağa", "Domates, biber, patlıcan" ve "Kara sevda" şarkıları, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Barış Manço büyük bir ozan"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Şef Musa Göçmen, Barış Manço'nun, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazmış olduğu 2023 ile 2024 ve 2025 isimli şarkıları seslendirecekleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Manço'nun yazdığı eserlerin unutulmaz olduğunu dile getiren Göçmen, şunları kaydetti:

"Barış Manço büyük bir ozan çünkü yazdığı her eserle hem toplumun bir kesimin ihtiyaçlarına, dertlerine, kederlerine dokunuyor hem de onları yine kendi topraklarının gücünden alan bir müzikle harmanlayıp yepyeni bir Anadolu rock formatında hayata sunuyor. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Onu unutulmaz kılan da bence onun, toplumun her kesiminin ruhunu, duygularını yakalamasından kaynaklanıyor."

"Barış daha devam edecek"

İnci Manço İlbay da gençlerde tükenmeyen bir Barış Manço sevgisi olduğunu ve sanatçının müziği ile sözlerinin dinleyicileri tarafından çok iyi anlaşıldığını söyledi.

İlbay, Barış Manço'nun 2023 şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirmek istediğini kendisine de söylediğini belirterek, "Röportajlarında da var. O 80 yaşında olacaktı. 'Ben zor yürürsem, Doğukan'ın, Batıkan'ın kolunda sahneye çıkıp idare ederim.' derdi." ifadelerini kullandı.

Okullarda hala Manço'nun eserlerinin seslendirildiğini aktaran İlbay, "Çocuklar çok seviyor. Çok önemli bir şey. Demek ki Barış daha devam edecek. O hem çalışıyor hem de çalıştırıyor birilerini. Bu çok güzel, her insana nasip olmayacak bir olay." diye konuştu.

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı da "2023, 2024 ve 2025'i" daha önceden Barış Manço'dan dinlemediği için konseri heyecanla beklediğini ifade etti.

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