Türk Dünyası Müzik Topluluğu 25'inci yılını sahnede kutladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Türk Dünyası Müzik Topluluğu, kuruluşunun 25. yılını özel konserle kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da düzenlenen konsere, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sahneye çıkarak topluluğu tebrik eden Belviranlı, topluluğun, Türk dünyasının kültürel zenginliğini yıllardır başarıyla taşıdığını belirterek, sanatçılara emekleri için teşekkür etti.
Şef Cem Gürdal'ın yönetimindeki konserde, Türk dünyasına ait seçkin eserler seslendirilirken, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dansçılarının performansları, seyirciden yoğun ilgi gördü.
Topluluğun kurucu sanat yönetmeni İrfan Gürdal ile önceki yıllarda sanat yönetmenliğini üstlenen Abdullah Kurbani ve Ergün İşiner'e plaket takdim edildi.
Gece boyunca sahneye yansıyan Türk dünyasına ait ezgiler ve danslar, izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı. Topluluk üyeleri, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.