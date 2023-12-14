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Kültür

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" izleyici ile buluşacak

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında 1993 yılında kesişen hayatları konu alıyor.

Melik Fırat Yücel  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" izleyici ile buluşacak

İstanbul

Filmin oyuncu kadrosunda, Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu, Yasin Çam, Begüm Akkaya, Rıdvan Aybars Düzey, Cezmi Baskın, Doğanay Ünal, Emrah Doğan, Eyüp Kan, Bestemsu Özdemir, Burak Sergen, Erdal Cindoruk ve Bulut Akkale yer aldı.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun üstlendiği filmde, üç farklı karakterin kesişen öyküleri işlendi.

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.

"Hayat"

Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat" izleyiciyle buluşacak.

Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol ve Kayhan Açikgöz'ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı film; evinden kaçan genç bir kız ile onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini işliyor.

"Güneşi Beklerken Simitçi"

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Güneşi Beklerken Simitçi", hayatını simitçilik yaparak kazanan bir adamın 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılmasını ve sonrasında yaşadıklarını ele alıyor.

Gürbey İleri, Tolga Güleç, Ece Gökçen, Bülent Alkış ve İlke Al'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yaptı.

"Wonka"

Roald Dahl imzalı tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın ikonik karakterini merkezine alan "Wonka", mucit ve çikolata üreticisi Willy Wonka'nın gençliğine odaklanıyor.

Paul King'in yönetmenliğinde sinemaya uyarlaranan filmde Timothee Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson ve Sally Hawkins rol aldı.

Haftanın animasyonları

Japon yönetmen Hirofumi Kurita'nın "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-Orchestra Concert-Mugen Train Arc", Rusya yapımı "Kediler Müzede" ile İran, Lübnan ve Malezya ortak yapımı "Kral Fil" animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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