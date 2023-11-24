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Kültür

TRT Ortak Yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" 15 Aralık'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi 15 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Salih Şeref  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
TRT Ortak Yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" 15 Aralık'ta vizyona girecek

Istanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat ve Eren Hacısalihoğlu'nun başrolleri paylaştığı filmin senaryosunu Hakan Evrensel kaleme aldı, yönetmenliğini ise Ozan Uzunoğlu üstlendi.

Başarılı oyuncu Yıldırım filmde, her ne pahasına olsun görevini bir an olsun bırakmayan ve Mehmetçiklere bir baba gibi kol kanat geren "Tayfun Yüzbaşı" karakterini canlandırdı.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği filmin konusu kısaca şöyle:

"Hamile eşinden gelen haberler nedeniyle endişe ve korku içinde olmasına rağmen görevini bir an olsun aksatmayan, milleti için savaşmaktan onur duyan Tayfun Yüzbaşı, vicdanı ve adaleti ile de bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyor. İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı Tayfun Yüzbaşı, pratik zekası, tatlı-sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilip sayılır."

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