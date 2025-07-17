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Kültür

Filistinli Yönetmen Kamal Aljafari, TRT 12 Punto'ya katıldı

UNDR filminin yönetmeni Kamal Aljafari, TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya konuk oldu.

Özlem Limon  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Filistinli Yönetmen Kamal Aljafari, TRT 12 Punto'ya katıldı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Aljafari, film gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşide filmin ortaya çıkış hikayesini ve yapım aşamalarını anlattı.

Aljafari, filminin tamamen İsrail'in bölgeyi havadan gözlemlemek için çektiği görüntülerden oluştuğunu belirterek, bu görüntülerin özellikle Kudüs ve Ölüdeniz civarını kapsadığını vurguladı.

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Filistin'in farklı hikayelerle dolu bir yer olduğunu aktaran yönetmen Aljafari, filmde İsrail'in tarihi ve kültürel yapıları yok etme çabasına karşı bir tezat oluşturmak istediğini belirtti.

Kamal Aljafari, Roma'dan kalma eserlerin patlatılması sonucu geriye sadece taş parçaları kaldığını, tüm müdahalelere rağmen Filistin'in dokusunun hala ayakta olduğunu ve bu durumun bölgenin ruhunun teslim olmayacağını gösterdiğini kaydetti.

Sinemaya gönül verenlere tavsiye de bulunan Aljafari, "Çok iyi bir film yapmak için çok izleyip, çok çalışmak lazım." ifadelerine yer verdi.

Aljafari, İsrail'e karşı boykotun önemini vurgulayarak, "Bu bir Filistin davası değil, insanlık davası." değerlendirmesinde bulundu.

35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

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