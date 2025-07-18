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Kültür

Yazar Mustafa Kutlu ve yönetmen Ahmet Sönmez, TRT 12 Punto'ya konuk oldu

Yazar Mustafa Kutlu ve yönetmen Ahmet Sönmez, TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya konuk oldu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Yazar Mustafa Kutlu ve yönetmen Ahmet Sönmez, TRT 12 Punto'ya konuk oldu Fotoğraf: Bünyamin Yılmaz - AA

İstanbul

TRT tarafından düzenlenen 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ezgi Sütçü'nün sunumuyla TRT 2'deki 12 Punto Özel Yayınına konuk olan Mustafa Kutlu, yönetmen olarak Osman Sınav ile uzun süre arkadaş olarak beraber iş yaptıklarını belirterek, "Uzun Hikaye" filmi üzerinde 8, 9 yıl çalıştıklarını söyledi.

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Kutlu, Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmini çok büyük bir titizlikle yaptığını aktararak, "En ufak sahne, en ufak rollerde bile en iyi oyuncular vardı. Arkasında güzel bir film bıraktı. Bir de ben senaryolarda yönetmene güveniyorsam geri çekiliyorum. 'Film yönetmenindir' diyorum. Ahmet Sönmez ile de öyle oldu. Yazdığım 'Mavi Kuş', aslında yaz filmiydi ama kendisi kış filmi yaptı. Bahtı açık olsun, inşallah güzel bir film olmuştur." dedi.

Türk sinemasının, Türk edebiyatını didik didik ettiğini, keşfedilmemiş roman ve hikayenin kalmadığına dikkati çeken Kutlu, şöyle devam etti:

"Bütün yazarlar gözden geçirilmiştir. Sinemada edebiyat uyarlamalarının en çok yapıldığı 3 yazar vardır. Bunlar 1930, 1940'lı yılların yazarları Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt ve Muazzez Tahsin Berkand. Bunların eserlerinden en az 15'er tane film çekilmiştir. O zamanın popüler yazarlarıdır. Bir milat koymak lazımsa 1970'te dönemin TRT Genel Müdürü, Halit Refiğ, Lütfi Ömer Akad, Metin Erksan gibi önemli yönetmenleri topladı. O zaman Halit Bey, Müjde Ar'la 'Aşk-ı Memnu'yu yaptı. Büyük beğeni topladı. Metin Bey ile beraber 5 hikaye seçtik. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan 'Geçmiş Zaman Elbiseleri', Kenan Hulusi Koray'dan 'Sazlık', Sait Faik'ten 'Müthiş Bir Tren', Sabahattin Ali'den 'Hanende Melek' gibi, diğerini hatırlayamadım. Lütfi Bey de Ömer Seyfettin'den 5 hikaye yaptı. Edebiyat uyarlamaları için bu hamle çok önemlidir, bir milattır."

Kutlu, beğendiği edebiyat uyarlamaları filmlerden bahsederek, filmlerde ilk sahnelerin seyirciyi, kitapta da ilk cümlelerin okuru tutması adına önemli olduğunu ifade etti.

"Bir Mustafa Kutlu hikayesini daha sinemaya aktarmak benim için onur verici"

Yönetmen Ahmet Sönmez de Mustafa Kutlu'nun kaleme aldığı "Yıldız Tozu"nun aslında bir çocuk hikayesi olduğunu ve çocuğunun bu hikayeyi okuduktan sonra "baba bunu film yapar mısın" dediğini, filmin de buradan hareketle ortaya çıktığını anlattı.

"Mavi Kuş" hikayesini film yapmanın ise hayali olduğunu dile getiren Sönmez, "Yıldız Tozu filmini başardıktan sonra Mustafa abi bana güvendi. Cüret edip ondan Mavi Kuş'u istedim. Filmin senaryosu da Mustafa Kutlu'ya ait. Şu anda post prodüksiyon sürecinde. Bir Mustafa Kutlu hikayesini daha sinemaya aktarmak benim için onur verici." dedi.

Sönmez, Kutlu'nun eserlerini her zaman bir sinema atmosferinde yazdığını belirterek, "Mustafa Kutlu hikayelerini beyazperdeye uyarlamak çok kolay. Çünkü çok sinematografik yazıyor. Bir yönetmenin görseli, atmosferi çok rahat anlayabileceği bir şekilde yazıyor. Ama filme Kutlu'nun hikayelerindeki o derinliği de vermeniz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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