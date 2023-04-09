TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" 14 Nisan'da izleyiciyle buluşacak
Avustralyalı koala Mannu'nun Çanakkale'deki maceralarını anlatan "Mannu Çanakkale'de" adlı animasyon filmin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.
İstanbul
Galaya konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'de film sektörünün ve animasyon prodüksiyonlarının ciddi aşamalar kaydettiğini söyledi.
Ersoy, "Mannu Çanakkale'de" filminin fragmanlarından yola çıkarak prodüksiyon kalitesini beğendiğini, Türk film ve animasyon sektörünün gelmiş olduğu noktanın memnuniyet verdiğini belirtti.
Bu tarz filmlerin Bakanlık tarafından desteklenmesini arttırarak devam edeceklerini aktaran Ersoy, "Bu filmin farklı özellikleri var. Bir çocuklarımıza küçük yaştan çizgi film vasıtasıyla tarihimizi geçmişimizi öğretmek. Ayrıca bu bölgelerimizi tanımalarını sağlamak. Burada tabii Çanakkale Savaşları'nın birliktelik ruhunun çocuklara aşılanması, gelecek nesillere aktarılması açısından çok anlamlı ve önemli." ifadelerini kullandı.
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin tırının da AKM önünde ziyaret edilebildiğini belirten Ersoy, "Bu tırı biz il il, ilçe ilçe dolaştırıyoruz. Küçük yaştan itibaren çocukların, Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayan gençlerin tırı ziyaret ederek o yılların ruhunu hissetmelerini sağlıyoruz." dedi.
"Çocuklar ilk defa yeni bir kahramanla tanışacak"
TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, geçen yıl TRT ortak yapımı 7 animasyon sinema filminin vizyona girdiğini ve yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşarak güzel bir başarı elde ettiğini söyledi.
"Mannu Çanakkale"de adlı yapımın yılın ikinci sinema filmi olduğunu belirten Durmuşoğlu, şunları kaydetti:
"İnanıyoruz ki yine çocuklarla ebeveynlerle sinemada, beyaz perdede güzel bir başarı yakalayacağız. Mannu Çanakkale'de'nin diğerlerinden farkı TRT Çocuk ekranlarında daha önce yayınlanmamış olması. Yani çocuklar ilk defa yeni bir kahramanla, coğrafyamızda çok daha alışık olmadığımız bir koalayla tanışacaklar."
Durmuşoğlu, koalanın Avustralya'da yaşayan bir hayvan olduğunu belirterek, "Avustralya'da başlayıp Çanakkale'de sona eren son derece heyecanlı, keyifli bazen sevindiren, bazen hüzünlendiren bir hikayemiz var." değerlendirmesini yaptı.
"Çanakkale destanını çocuklara aktarmaya çalıştık"
Filmin genel yönetmeni Nurullah Yenihan, filmin Çanakkale ruhunu çocuklara aşılamak gayesiyle yola çıktıkları özel bir proje olduğunu anlattı.
Savaşı anlatmadan bir hikaye oluşturmanın ve çocuklara yaklaşmanın zorluğuna değinen Yenihan, "Hikayeyi biraz hayvanlar üzerinden çocuklara ulaşabileceğimizi düşünerek yola çıktık. Mannu karakterimiz Avustralya'dan Türkiye'ye gelen bir koalanın hikayesi. Burada onu Vanlı bir kedimizle, bir köpeğimiz karşılıyor. Filmin içerisinde bizim coğrafyamızın her bölgesinden karakter de kullandık." bilgisini verdi.
Ailelerin de filmi izlerken kendilerinden karakterler bulacaklarını, aksiyonun hiç düşmediği, eğlenceli bir hikayenin sıkılmadan izlenebileceğini ifade eden Yenihan, şunları söyledi:
"Filmin bitişinde yani finalde bizim en büyük hedefimiz Çanakkale destanını çocuklara merak uyandırarak aktarmaya çalışmak. Çocuklara bütün destanı bir filmde anlatmanız mümkün değil. Çocuklar eğer film izledikten sonra ailelerinden beni Çanakkale'ye götür kelimesini söyleyebiliyorsa mutlu olmuş olacağız. Çünkü hedefimiz buydu bizim. Ona da ulaşacağımızı düşünüyoruz. Misafirperverlik duygusunu yoğun bir şekilde işledik. Kardeşlik, dostluk duygusunu işledik. Bu duygularla birlikte Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu anlatmaya çalıştık."
"Herkes Çanakkale'yi görmek isteyecek"
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale'nin bu milletin ortak değeri ve ortak paydası olduğunu söyledi.
Animasyon filmin, hedef kitlesi olan çocuklara Çanakkale'yi anlatmak, sevdirmek ve büyük fedakarlıkların nasıl ortaya çıktığını, savaşın nasıl kazanıldığını bu toprakların nasıl vatan yapıldığını anlatmak için çok güzel bir yol olduğunun altını çizen Kaşdemir, şöyle konuştu:
"TRT'nin tecrübesi, birçok yapımcının buradaki çok özverili çalışması ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da bizim katkılarımızla birlikte inşallah önümüzdeki haftalarda Türkiye'de gündem Çanakkale olacak. Herkes Çanakkale'de buluşmak, Çanakkale'yi görmek isteyecek. Çanakkale'deki o kahramanlık destanı yazılan toprakları görmek isteyecek. Zaten bu toprakların mayasında Çanakkale ruhu var. Türk milletinin her evladının kalbinde Çanakkale ruhu var. Çanakkale denildiği zaman Türkiye'de akan sular durur. Herkesin kalbi başka artmaya başlar."
Türkiye'de yaşayan herkes Çanakkale'yi görmesini hayal ettiklerini aktaran Kaşdemir, "Mannu Çanakkale'de filminden sonra bütün çocuklar aileleriyle beraber, anne ve babalarının, kardeşlerinin ellerinden tutup Çanakkale'ye gelmek isteyecekler ve biz de onları orada bekliyor olacağız. Çanakkale'de buluşmak üzere." diye konuştu.
Gala gösterimine filmin ekibi ve TRT yöneticilerinin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından birçok isim ve çocukları katıldı.
Animasyon film hakkında
TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" filmi, sevimli bir koala olan Mannu'nun, sahibi William ile birlikte Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan macera dolu eğlenceli serüvenini konu alıyor.
Cumhuriyet'in 100. yılında "Çanakkale Zaferi"ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktaran yapım, TRT Çocukun uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin de katkılarıyla üç boyutlu animasyon türünde hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın da desteklediği film, 14 Nisan'da sinemalarda minik izleyicilerle buluşacak.
"Mannu Çanakkale'de" filminin konusu özetle şöyle:
"Mannu, Avustralya'da yaşayan sevimli ve evcil bir koaladır. Sahibi William'ın büyük dedesi ise Çanakkale'de savaşmıştır. William, 'Anzak Günü' anma törenlerine katılmak için bir gemi ile yola çıktığında Mannu da gizlice onun sırt çantasına saklanır. William'ın dedesinden ona hatıra kalan madalyonun kötü adamlar tarafından çalınmasıyla Mannu, madalyonu kurtarmak için William'dan ayrı düşer. Mannu böylece kendini hiç bilmediği bir ülkede ona eşlik eden polis teşkilatı mensubu Ayşe, köpeği minik, kedi Boncuk, Cevher Nine, peşindeki Hary ve Gary'nin de dahil olduğu bir maceranın içinde bulur. "Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.