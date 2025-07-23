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Kültür

"Superman" filmi Türkiye'de iki haftada yaklaşık 128 bin seyirciye ulaştı

Süper kahraman sinemasının ikonik figürlerinden "Superman" filmi, Türkiye genelinde iki hafta sonunda 127 bin 670 seyirciye ulaştı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
"Superman" filmi Türkiye'de iki haftada yaklaşık 128 bin seyirciye ulaştı

İstanbul

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse'den yapılan açıklamaya göre, James Gunn'ın yönetmenliğinde yeniden beyazperdeye taşınan film, Türkiye genelinde ilk hafta sonunda 51 bin kişi tarafından izlendi. İkinci hafta sonunda toplamda 127 bin 670 kişiye ulaştı.

Paribu Cineverse lokasyonlarında 11-13 Temmuz arasındaki ilk hafta sonunda Superman filmini izleyenlerin yüzde 50,5'ini öğrenciler oluştururken, yüzde 48,8'ini ise yetişkin izleyiciler oluşturdu.

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İzleyicilerin yüzde 67,6'sı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden, yüzde 32,4'ü ise diğer şehirlerden geldi.

Boxoffice'e göre "Şirinler" filmi de vizyona girişinin ilk haftasında 59 bin 772 kişi tarafından izlendi.

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