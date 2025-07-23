"Superman" filmi Türkiye'de iki haftada yaklaşık 128 bin seyirciye ulaştı
Süper kahraman sinemasının ikonik figürlerinden "Superman" filmi, Türkiye genelinde iki hafta sonunda 127 bin 670 seyirciye ulaştı.
İstanbul
Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse'den yapılan açıklamaya göre, James Gunn'ın yönetmenliğinde yeniden beyazperdeye taşınan film, Türkiye genelinde ilk hafta sonunda 51 bin kişi tarafından izlendi. İkinci hafta sonunda toplamda 127 bin 670 kişiye ulaştı.
Paribu Cineverse lokasyonlarında 11-13 Temmuz arasındaki ilk hafta sonunda Superman filmini izleyenlerin yüzde 50,5'ini öğrenciler oluştururken, yüzde 48,8'ini ise yetişkin izleyiciler oluşturdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İzleyicilerin yüzde 67,6'sı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden, yüzde 32,4'ü ise diğer şehirlerden geldi.
Boxoffice'e göre "Şirinler" filmi de vizyona girişinin ilk haftasında 59 bin 772 kişi tarafından izlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.