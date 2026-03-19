Kültür

Ryan Gosling'in son filmi "Kurtuluş Projesi" sinemaseverlerle buluşuyor

Ryan Gosling'in rol aldığı, dünyanın kurtuluşu için uzaydaki gizemi çözmesi gereken bir fen bilgisi öğretmeninin hikayesini anlatan "Kurtuluş Projesi", bu hafta vizyona giriyor.

Melik Fırat Yücel  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Ryan Gosling'in son filmi "Kurtuluş Projesi" sinemaseverlerle buluşuyor

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden aksiyona 6 film vizyona girecek.

Deniz Enyüksek'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Çatlı", Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını odağına alıyor.

Filmde Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Turgay Tanülkü ve Nizam Namidar rol aldı.

"Kardeşler Araştırma"

Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol ve Güven Kıraç'ın başrollerini paylaştığı "Kardeşler Araştırma" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Koray Şahin ve Murat Kaman'ın yönettiği yapım, İstanbul'da kendi halinde özel dedektiflik yapan Orhan ve Erhan kardeşlerin, Londra dönüşü dahil oldukları gizli bir devlet operasyonuyla kendilerini siyasi dengeleri değiştirebilecek karmaşık olayların merkezinde bulmalarını işliyor.

"Güvercin Terbiyecisi"

Sarp Levendoğlu, Levent Sülün ve İdil Fırat'ın rol aldığı "Güvercin Terbiyecisi", Hakan Cengevran Yazıcı yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak.

Dram ağırlıklı bir hikayeyi ele alan filmin konusu özetle şöyle:

"Kırmızı ışıkta aniden yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan Tamer, geçirdiği kaza sonucunda eşini ve kızını kaybederken kendisi de tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hayata tutunma motivasyonunu yitiren Tamer'in yolu, Asperger sendromlu ve çevresi tarafından "yarım akıllı" olarak nitelendirilen hamal Safa ile kesişir. Safa'nın ısrarlı takibi ve sürekli af dileme çabalarıyla başlayan bu süreç, zamanla ikili arasında derin bir arkadaşlığa dönüşür."

"Kurtuluş Projesi"

Phil Lord ve Christopher Miller'in yönettiği "Kurtuluş Projesi", dünyanın kurtuluşu için uzaydaki bir gizemi çözmesi gereken fen bilgisi öğretmeninin hikayesini anlatıyor.

Ryan Gosling'in başrolünde oynadığı filmde Sandra Hüller, Liz Kingsman, Lionel Boyce, Milana Vayntrub ve Ken Leung da rol aldı.

"Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi"

Tyree Dillihay ve Adam Rosette'in ABD yapımı animasyon filmi "Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi" küçük bedeniyle büyük hayaller kuran keçi Will'in, dünyadaki en hızlı ve vahşi hayvanlarla birlikte profesyonel kükrebol oynama hayalini ve bu uğurda verdiği sıra dışı mücadeleyi işliyor.

"Saklambaç 2"

Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood, Shawn Hatosy ve Sarah Michelle Gellar'ın başrollerini paylaştığı haftanın korku ve gerilim filmi "Saklambaç 2" Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett tarafından çekildi.

