Kültür

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un filmi "Seni Öldürecekler", izleyiciyi bu hafta hem korkutacak hem güldürecek

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un ABD yapımı filmi "Seni Öldürecekler" korku, gerilim ve komedinin bir arada harmanlandığı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Melik Fırat Yücel  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, korku ve gerilimden animasyona 5 film vizyona girecek.

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un ABD yapımı filmi "Seni Öldürecekler", korku, gerilim ve komedinin harmanlandığı bir hikayeyi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Patricia Arquette, Heather Graham ve Zazie Beetz'in başrollerini paylaştığı film, New York'taki gizemli bir binada işe başlayan genç bir kadının, burada faaliyet gösteren bir tarikatın ölümcül ritüellerinden kurtulmak için verdiği bir gecelik hayatta kalma mücadelesini işliyor.

"Sarı Zarflar"

İlker Çatak'ın 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan filmi "Sarı Zarflar", festival yolculuğunun ardından beyaz perdede yerini alacak.

Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı film, sahneye koydukları tiyatro oyunundan sonra işlerinden olan sanatçı çift Derya ve Aziz'in hayatlarının zor virajında yaşadıklarını anlatıyor.

Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı filmde Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar ve Elit İşcan da rol aldı.

"Çamaşır Sepeti"

Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar ve Ayça Aydın'ın oynadığı "Çamaşır Sepeti", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Salih Karakaş'ın yönettiği film, oğlunun hayatına dair büyük bir yanlış anlamaya kapılan bir babanın, paragözlü bir psikolog ve kılık değiştiren komşular arasında kendini içinden çıkılmaz bir durumda bulmasını anlatıyor.

"Drakula"

Luc Besson'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Drakula", fantastik unsurlar taşıyan romantik bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkacak.

Caleb Landry Jones, Christoph Waltz ve Zoe Bleu'nun rol aldığı film, yüzyıllar önce eşini kaybeden ve lanetlenen bir prensin, modern dünyada peşindeki avcılarla mücadelesini ele alıyor.

"Cinzar"

Onur Aldoğan'ın yönettiği korku filmi "Cinzar", İstanbul'da maddi sıkıntılar içinde yaşayan genç bir adam ve hamile kalan kız kardeşinin sığındıkları köyde giderek artan doğaüstü bir kabusun içine sürüklenmelerini işliyor.

STRATCOM Zirvesi yarın başlıyor
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
Diyarbakır'da 4 işçinin öldüğü kazaya ilişkin 10 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un filmi "Seni Öldürecekler", izleyiciyi bu hafta hem korkutacak hem güldürecek

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un filmi "Seni Öldürecekler", izleyiciyi bu hafta hem korkutacak hem güldürecek

Sanal prodüksiyonla kurulan "Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim" görsel dünyasıyla öne çıkıyor

Yönetmen Nacer Khemir, sinemanın hakikatle ilişkisini ve kültürel yetimlik kavramını anlattı

Dizi ve film yapımcılarının ilgisi tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nın tanıtımına katkı sağlayacak

Dizi ve film yapımcılarının ilgisi tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nın tanıtımına katkı sağlayacak
Ryan Gosling'in son filmi "Kurtuluş Projesi" sinemaseverlerle buluşuyor

Ryan Gosling'in son filmi "Kurtuluş Projesi" sinemaseverlerle buluşuyor
İsrail'in saldırı ve yıkımı altında büyüyen Gazzeli çocukların yüzü çadır sinemasıyla güldü

İsrail'in saldırı ve yıkımı altında büyüyen Gazzeli çocukların yüzü çadır sinemasıyla güldü
