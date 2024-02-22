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Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Kültür

TRT’nin dijital platformu "tabii" ve Türk Hava Yolları iş birliği yaptı

TRT'nin dijital platformu "tabii", dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu, Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliğine gidiyor.

Ömer Faruk Yıldız  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
TRT’nin dijital platformu "tabii" ve Türk Hava Yolları iş birliği yaptı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında tabii'nin ses getiren orijinal yapımları, THY uçuşlarında özel bir kategoride altyazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebilecek. Kısa sürede 3 milyonun üzerinde aboneye ulaşan platform, yeni anlaşmayla THY görsel arşivini daha da zenginleştirirken seyahatleri de keyifli hale getirmeyi hedefliyor.

Uçak içi eğlence sisteminde, platformda gösterilen "Mevlana Celaleddin-i Rumi", "Hür", "Organizasyon Bizim İşimiz", "Son Gün", "Yardımcı Oyuncu", "Kuzgun", "Aşkımız Yeter", "Adalet", "Küçük Dahi İbn-i Sina", "Eyvah Ramazan Bey", "Hay Sultan" ve "Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü" adlı yapımlar, ilk etapta İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca yabancı dil seçenekleriyle yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Bizi Birleştiren Hikayeler" söylemiyle yolculuğuna başlayan tabii'nin bu hikayeleri dünyaya anlatacağını vurgulayarak, "Türk yapımlarına yönelik küresel talep, bilhassa son 10 senedir katlanarak artıyor. İzlenme alışkanlıklarının dijital platformlara doğru kaydığı günümüz dünyasında tabii, küresel yayın pazarında Türkçe içeriklere yönelik artan talebi karşılamak üzere yolculuğuna başladı. Biz tüm yapımlarımızda olduğu gibi tabii orijinal içeriklerinde de tarihimizi, geleneklerimizi, milli ve manevi değerlerimizi, kültürel zenginliğimizi anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Sobacı, yapım dünyasında hesaba katılmayan ve kendi hikayesini anlatamayan 5 milyar insanın gerçek hikayelerini izleyiciyle buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye ve dünya için güvenilir, aile odaklı ve temiz içerikler sunuyoruz. Türk Hava Yolları ve tabii arasındaki iş birliği neticesinde, artık dünyanın dört bir yanından yolcular seyahatleri esnasında tabii'deki bu içerikleri izleme olanağı buluyor. Bu sayede farklı ülkelerden izleyicilere ulaşıyor ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtma imkanına erişiyoruz."




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