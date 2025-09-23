Dolar
logo
Kültür

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası konserleri yarın AKM'de başlıyor

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası'nın hazırladığı konser serisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın müzikseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası konserleri yarın AKM'de başlıyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca devam edecek konserlerin ilki yarın 20.00'de gerçekleştirilecek. TRT Radyo-3'ten canlı yayınlanacak konser, cazın farklı dönemlerinden seçilmiş eserleri özgün düzenlemelerle dinleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Şef Cem Tuncer yönetimindeki orkestrada, müzisyen Meriç Demirkol, Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, Barış Özer, Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşat Sekban, Hüseyin Çakır, Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpiçciler, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, Ozan Musluoğlu, Ferit Odman ve Serkan Özyılmaz yer alıyor.

Konser repertuvarında cazın usta bestecileri Sammy Nestico, Neal Hefti, Joe LaBarbera ve Thad Jones'un eserleri bulunurken, Steve Wright, John LaBarbera, Sammy Nestico ve Gil Evans düzenlemeleriyle klasikleşmiş parçalar da yeni bir yorumla müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra ayrıca bu yıl 30 Ekim, 26 Kasım, 25 Aralık ve 2026'da 28 Ocak, 25 Şubat, 25 Mart, 30 Nisan ve 24 Haziran'da da izleyiciyle buluşacak.

