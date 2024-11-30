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Kültür

TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda çeşitli yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, aralık boyunca her akşam farklı bir filmi izleyicinin beğenisine sunacak.

Fatih Türkyılmaz  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her gün 21.30'da orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

Yarın "Frantz", 2 Aralık'ta "Canım Oğlum (Qin ai de)", 3 Aralık'ta "Her Şeye Rağmen (Chce sie zyc)", 4 Aralık'ta "​Çatlak", 5 Aralık'ta "Yangın Gecesi (Noche De Fuego)", 6 Aralık'ta "Brian ve Charles", 7 Aralık'ta "Öğretmen (The Teacher)", 8 Aralık'ta "Fırtınalı Hayatlar (Genius)", 9 Aralık'ta "Sica", 10 Aralık'ta "Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo vadis, Aida?)", 11 Aralık'ta "Bütün Saadetler Mümkündür", 12 Aralık'ta "Erken Gelen Turnalar (Rannie zhuravli)", 13 Aralık'ta "Mücadele (Harka)", 14 Aralık'ta "Elveda Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin)", 15 Aralık'ta "Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı (Mr. Holmes)" filmleri izlenebilecek.

"Yürüme Mesafesi (Distancias cortas)" adlı yapım 16 Aralık'ta izleyiciyle buluşurken, 17 Aralık'ta "Saygın Vatandaş (El ciudadano ilustre)", 18 Aralık'ta "Yolculuk (La traversée)", 19 Aralık'ta "En Şiddetli Sene (A Most Violent Year)", 20 Aralık'ta "Son Çekiç Darbesi (Le dernier coup de marteau)", 21 Aralık'ta "Bütün Bir Ömür (Ein Ganzes Leben)" 22 Aralık'ta "Toprak (Land)", 23 Aralık'ta "Yaşamak (Living)", 24 Aralık'ta "Elmalar (Mila)", 25 Aralık'ta "Aşkın Gözü (Hikari)", 26 Aralık'ta "Kahraman (Ghahreman)", 27 Aralık'ta "Akif", 28 Aralık'ta "Rüzgar Eken (Semina il vento)", 29 Aralık'ta "En Şiddetli Sene", 30 Aralık'ta "Aşk Zamanı (In The Mood For Love)", 31 Aralık'ta ise "Hitchcock" filmi ekrana gelecek.

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