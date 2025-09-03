Dolar
logo
Gündem

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Kastamonu

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Alevler, 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.

Bölgede yangınlar nedeniyle yoğun duman ve is bulunuyor. Yetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.

Bartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor.

