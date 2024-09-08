Teşkilat dizisinin beşinci sezonu TRT 1'de izleyiciyle buluşacak
Teşkilat "Altay'dan Tuna'ya", yeni hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.
İstanbul
TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin beşinci sezonunda, gerilim dozu arttırılarak farklı gerçekler gün yüzüne çıkartılacak.
Oyuncu Tolga Sarıtaş yeni sezonda "Yüzbaşı Altay" karakteriyle ekibe dahil oldu.
Dizinin 112. bölüm tanıtım videosunda Kod Adı Kurtbey olarak bilinen Altay'ın düşmanla giriştiği mücadele dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.