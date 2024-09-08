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Kültür

Teşkilat dizisinin beşinci sezonu TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

Teşkilat "Altay'dan Tuna'ya", yeni hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Esad Şani  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Teşkilat dizisinin beşinci sezonu TRT 1'de izleyiciyle buluşacak Fotoğraf: TRT

İstanbul

TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin beşinci sezonunda, gerilim dozu arttırılarak farklı gerçekler gün yüzüne çıkartılacak.

Oyuncu Tolga Sarıtaş yeni sezonda "Yüzbaşı Altay" karakteriyle ekibe dahil oldu.

Dizinin 112. bölüm tanıtım videosunda Kod Adı Kurtbey olarak bilinen Altay'ın düşmanla giriştiği mücadele dikkati çekti.

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