Dolar
41.23
Euro
48.43
Altın
3,574.75
ETH/USDT
4,466.90
BTC/USDT
113,139.00
BIST 100
10,777.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TRT World "Bir Zeytin Ağacının Altında" ile Filistin mücadelesini ekranlara taşıyor

TRT World, yeni belgeseli "Bir Zeytin Ağacının Altında (Under an Olive Tree)" belgeseliyle, Filistin'de şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin hikayesini ve Filistin halkının mücadelesini ekranlara taşıyor.

Hilal Uştuk  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
TRT World "Bir Zeytin Ağacının Altında" ile Filistin mücadelesini ekranlara taşıyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Filistin’de uyguladığı soykırıma dair tüm gerçekleri uluslararası izleyiciye anlatmayı hedefleyen TRT World, Eygi'nin yaşamına odaklanan yeni belgeselde, Filistin'de süregelen soykırımın sivil hayatlar üzerindeki yıkıcı etkilerini de gözler önüne seriyor.

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, yardım amacıyla gittiği Filistin'de 6 Eylül 2024’te İsrailli bir keskin nişancı tarafından henüz 26 yaşındayken şehit edilmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belgesel, Eygi’nin adalet ve özgürlük mücadelesiyle geçen kısa ömrünü anlatıyor. Eygi'nin üniversite yıllarından itibaren Filistin davasına duyduğu ilgi, dayanışma çabaları ve insani yardım faaliyetlerine odaklanan belgesel, Eygi’nin yaşam öyküsü üzerinden Filistin halkının direnişini ve bu direnişin farklı coğrafyalardan gelen insanlar tarafından nasıl sahiplenildiğini izleyiciye aktarıyor.

Filistin halkının mücadelesine şahitlik eden Eygi'nin sesini tüm dünyaya duyurmayı hedefleyen yapım, Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefatının birinci yılı olan yarın saat 16.00'da TRT World'de izlenebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor
İstanbul Valiliğinden karavan park yerlerinin belirlenmesiyle ilgili karar
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu İzmir'deki şehit ailesine ulaştı

Benzer haberler

TRT World "Bir Zeytin Ağacının Altında" ile Filistin mücadelesini ekranlara taşıyor

TRT World "Bir Zeytin Ağacının Altında" ile Filistin mücadelesini ekranlara taşıyor

Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı siyasetçi Murphy, İsrail'in durdurma girişimlerinin yasal olmadığını vurguladı

Yapımcı Eşsiz, "Gönül Dağı'nı ve dizinin 6. sezonunu AA muhabirine anlattı

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi
Küresel Sumud Filosu'ndan Venedik Film Festivali'ne: Gazze için asıl ses dünya kamuoyundan yükseliyor

Küresel Sumud Filosu'ndan Venedik Film Festivali'ne: Gazze için asıl ses dünya kamuoyundan yükseliyor
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet