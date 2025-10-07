Dolar
Kültür

TBMM'de "Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze" belgesel filminin gösterimi yapılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis'te "Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze" belgesel filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

Ahmet Buğra Olaç  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları ve soykırımının gündelik hayata etkilerini doğrudan tanıklık üzerinden anlatan "Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze" belgesel filminin, yarın saat 10.00'da TBMM'de gösterileceği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda gösterimi yapılacak belgeselin, milletvekillerine, İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında insanların yaşamsal ihtiyaçlarını nasıl karşıladığına dair bir saha gözlemi sunacağı belirtildi. STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından hazırlanan proje kapsamındaki belgeselin, 22 Gazzelinin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerin birleştirilmesiyle oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'deki genç yönetmenlerle gerçekleştirilen ve orijinal adı 'From Ground Zero' olan belgesel, Oscar'da En iyi Uluslararası Film Ödülü'nün ön elemesini de geçti. Her sahnesi, gerçekliğin filtresiz bir yansıması olan belgeseldeki kısa filmler, bir çocuğun gözünden umut, bir annenin feryadında dirayet, bir gencin kamerasında direnç ve bir toplumun kalbinde yer eden dayanışma ruhunu taşıyor." ifadelerine yer verildi.

