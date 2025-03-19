Dolar
38.99
Euro
42.50
Altın
3,026.20
ETH/USDT
1,942.00
BTC/USDT
83,436.00
BIST 100
10,163.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Tay 2: Ebabil Takımı" bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

Genç ve hırslı bir at olan "Tay"ın ebabillerle yolculuğa çıkmasını konu alan TRT ortak yapımı "Tay 2: Ebabil Takımı" bugün saat 20.00'de TRT 1'de yayımlanacak.

Ahmet Esad Şani  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
"Tay 2: Ebabil Takımı" bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk filmiyle izleyicilerin beğenisini toplayan serinin ikinci filmi "Tay 2: Ebabil Takımı", ulak atı olmaya çalışan "Tay"ın hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Nurullah Yenihan'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan'ın yazdığı, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerleri ele alan film, televizyonda ilk kez bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Filmin konusu şöyle:

"Tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eder. Bu serüven, onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan verici bir yolculuğa sürükler. Film, Tay'ın hızını test ettiği ve ulak atı olma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı anlarla başlar. Annesi Şiraz ile yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları kötü adamlar, Tay'ın cesaretini ve kararlılığını pekiştirir. Tay, önemli bir belgeyi ele geçirir ve bu belgeyi Mekke'deki Komutan Ammara'ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tay, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve kendini farklı ve komik durumlar içinde bulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mimarisiyle dikkati çeken SBÜ Tıbbiye Camisi ibadete açıldı
Prof. Dr. Ekrem Demirli, ibadet ve özgürlük arasındaki ilişkiyi anlattı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nevruz Programı'na ilişkin açıklama
Hava sıcaklığı 59 ilde 10 derecenin altına düştü
Samsun Çarşamba Havalimanı 2 ayda 222 bin 792 yolcuya hizmet verdi

Benzer haberler

"Tay 2: Ebabil Takımı" bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

"Tay 2: Ebabil Takımı" bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar keyifli zaman geçiriyor

TRT'de Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel içerik izleyiciyle buluşacak

"Parola Vatan: Sıfır Terör", bu akşam TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak

"Parola Vatan: Sıfır Terör", bu akşam TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak
"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek

"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet