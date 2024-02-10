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Kültür

Tarihi Maraş Çarşısı eski günlerine dönüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kısmen hasar gören ve tadilat çalışmalarının ardından faaliyete geçen Tarihi Maraş Çarşısı ile Demirciler Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.

Gökhan Çalı  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Tarihi Maraş Çarşısı eski günlerine dönüyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Kahramanmaraş

Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda bulunan ve büyük bölümü depremi hasarsız atlatan 495 dükkanda kepenklerini açan esnaf, müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş yemenicilik, kalaycılık gibi mesleklerin icra edildiği tarihi çarşıda hareketlilik arttı.

Depremlerde hasar gören Demirciler Çarşısı'nda tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan iş yerlerinde de esnaflar faaliyetlerini sürdürüyor.

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