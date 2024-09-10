Dolar
34.06
Euro
37.59
Altın
2,507.11
ETH/USDT
2,350.00
BTC/USDT
57,110.00
BIST 100
9,699.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altına kaldı. Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma yürütüyor. Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor
logo
Kültür

Tanrıça Hekate'nin tapınağı ayağa kaldırılıyor

Klasik mitolojide "yol ağızlarının, kapıların, gecenin, büyünün, cadılığın ve hayaletlerin tanrıçası" olarak kabul edilen Hekate'ye adanmış Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 2 bin 100 yıllık tapınak ayağa kaldırılıyor.

Durmuş Genç  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Tanrıça Hekate'nin tapınağı ayağa kaldırılıyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanında bulunan Lagina Hekate Tapınağı'nda yürütülen çalışmalarda, tapınağın en kutsal yeri olan naos ve bunun çevresindeki sütun sırasının üst yapısına ait bloklar yeniden kuruluyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Lagina'da 12 ay kazı, restorasyon ve çizim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Lagina'nın, yaklaşık 8,5 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti'nin iki dini merkezinden biri olduğunu belirten Söğüt, antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını dile getirdi.

"Osman Hamdi Bey'in Batı Anadolu'da ilk kazı yaptığı yerlerden birisi"

Bu yılki çalışmaların kutsal alanda sürdürüldüğünü aktaran Söğüt, Lagina'nın antik dönemin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Hekate adına antik dönemde düzenlendiği bilinen en büyük kutsal alan ve tapınağın burası olduğuna dikkati çeken Söğüt, şöyle devam etti:

"Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Batı Anadolu'da ilk kazı yaptığı yerlerden birisi de burası.1891-1892 yıllarında burada Osmanlı İmparatorluğu adına kazılar yapmıştı. Şimdi biz ara ara buradaki çalışmaları da sürdürüyoruz. Tapınakta hem kazı hem çizim çalışmaları hem de tapınağın üst yapısıyla ilgili geçici anastylosis (Kazı sonucu ortaya çıkarılan bloklardan bir yapının, hiçbir yeni öğe eklenmeksizin eski biçimin­de yeniden yapımı) çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylesine önemli bir kültür merkezindeki süreci ve buraya dair antik mimariyi daha iyi biliyor duruma geldik."

"Çalışmalar Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülüyor"

Söğüt, Lagina Hekate Tapınağı'nın yaklaşık 2 bin 100 yıl öncesinde ait bloklarını buldukça yerlerine koyduklarını ifade ederek, "Hem tapınağın naosuna (tapınağın en kutsal yerine) ait olan kısımda hem de onun etrafında 'peristasis' dediğimiz sütunların üzerine gelen yerlerde, üst yapıyla ilgili blokları aşamalar halinde yerleştiriyoruz." dedi.

Tarihi alandaki çalışmaların Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürüldüğünü vurgulayan Söğüt, gerçek anlamda geleceğe bir miras bıraktıklarını kaydetti.

Sadece Lagina Hekate Kutsal Alanı'nı görmek için gelen özel bir grup ziyaretçilerinin de bulunduğunun altını çizen Söğüt, çalışmaların ardından ziyaretçi sayısının artacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması
Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor
Bakan Göktaş: Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki "insani bölge"deki sivillere yönelik saldırısını lanetledi
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Tanrıça Hekate'nin tapınağı ayağa kaldırılıyor

Tanrıça Hekate'nin tapınağı ayağa kaldırılıyor

Çankırı'da fillerin atalarına ait yaklaşık 9 milyon yıllık kemikler bulundu

Unutulmaya yüz tutmuş "Üzümlü dastarı" dokuması yeniden değer kazandı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek

MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet