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Kültür

Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Türkiye'nin 4 unsuru daha kaydedildi

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne "Tezhip Sanatı", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası" ve "Sedef Kakma Sanatı" başlıklı dosyalar kaydedildi.

Tuğba Altun  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Türkiye'nin 4 unsuru daha kaydedildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne "Tezhip Sanatı", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası" ve "Sedef Kakma Sanatı" başlıklı çok uluslu dosyaların kaydedildiğini bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin çok uluslu adaylık dosyalarının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin koordinatörlüğünde Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Tacikistan'la sunulan "Tezhip Sanatı" ve İran'ın koordinatörlüğünde, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'la hazırlanan "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler" başlıklı çok uluslu adaylık dosyalarının Botsvana'nın Kasane şehrinde 4 Aralık'ta başlayan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 18. Oturumu'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

Aynı şekilde Azerbaycan'ın koordinatörlüğünde Türkiye'yle sunulan "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası" ve Türkiye'nin koordinatörlüğünde Azerbaycan'la hazırlanan "Sedef Kakma Sanatı" başlıklı çok uluslu adaylık dosyalarının da listeye kaydedildiği aktarılan açıklamada, böylece Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 30'a ulaştığı ifade edildi.

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