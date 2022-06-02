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Kültür

Sivas'ta usta ellerden geleneksel el sanatları sergisi

Göksel Cüneyt İğde   | 02.06.2022
Sivas'ta usta ellerden geleneksel el sanatları sergisi Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Sivas

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde, usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları teknikleriyle hazırlanan ve kentin yüzlerce yıllık yaşam kültürünü yansıtan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) iş birliğiyle ,"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında üniversite yerleşkesindeki kültür merkezinde düzenlenen serginin açılışında, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas'ın, zengin kültürel değerlere sahip olduğunu vurguladı.

Olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, geleneksel sanatları araştıran, özüne uygun geliştiren, arşivleyen, gelecek nesillere aktarmaya çalışan, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtım faaliyetleri yapan çok özel kurumlar olduğunu belirten Şenlen, "Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu düşündüğümüz kurumumuz, bugün buradaki etkinlik kapsamında tanıtacağımız geleneksel el sanatlarımızı gelecek nesillere aktarmak için önemli bir vazifeyi üstlenmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından, enstitünün atölyelerinde usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları kullanılarak hazırlanan kitre bebek, çanta, başlık, yastık, örtü, takı, çeşitli süs eşyaları, yöresel kilim ve kıyafetler ile resim, naat, hat, ebru, tezhip, ekolojik baskı, fayans kazıma ve kuyumculuk çalışmalarının yer aldığı sergi gezildi.

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