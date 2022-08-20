Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,632.80
BTC/USDT
21,321.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Şanlıurfa'daki 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri' inanç turizmine katkı sağlayacak

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da yaptırılan "Eyyüp Nebi Sabır Evleri" hizmete açıldı.

Yasin Dikme   | 20.08.2022
Şanlıurfa'daki 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri' inanç turizmine katkı sağlayacak

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Viranşehir ilçesinin Eyüp Nebi Mahallesi'nde konaklama ihtiyacının giderilmesi içi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ hizmete sunuldu.

45 bin metrekare alan üzerinde Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi, konaklama yerleri, aşevi, kütüphane, otopark ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı 86 "sabır evi", öncelikli olarak yaşlı, dezavantajlı ve engelli vatandaşlara hizmet verecek.

İklim şartlarına uygun olarak çevre düzenlemesi yapılan Eyyüp Nebi Sabır Evleri'nin açılışına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile davetliler katıldı.

Beyazgül, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra en önemli inanç merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın inanç turizmi bakımından önemli bir kent olduğunu ifade eden Beyazgül, "Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Eyyüp Nebi Sabır Evleri, Şanlıurfa'da inanç turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İlahilerin seslendirildiği programda, duaların ardından "sabır evlerinin" açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
Bakan Akar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Şanlıurfa'daki 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri' inanç turizmine katkı sağlayacak

Şanlıurfa'daki 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri' inanç turizmine katkı sağlayacak

Şanlıurfa, gastronomi turizminde tescilli kebaplarıyla öne çıkıyor

Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet