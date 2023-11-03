Dolar
28.40
Euro
30.26
Altın
1,988.33
ETH/USDT
1,788.00
BTC/USDT
34,259.00
BIST 100
7,635.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Müslümanlar Cuma namazı için Mescid'i Aksa'da Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna’da Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Çavara, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat için yapılan kazı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen yerleşke bulundu.

İlyas Gün  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Tepecik Mahallesi'nde başlatılan konut projesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Müze arkeologları tarafından yürütülen çalışmada, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Kalıntıların en önemli bölümünü ise altyapı sistemi ve su kanalı oluşturuyor. Sikke, seramik parçaları, çatı kiremit, mezar ve mimari kalıntıların bulunduğu alanın eski dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

İlkadım Belediyesi tarafından koruma altına alınan alanda kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'ın bozma kararının ardından "25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor
Danıştay, göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama yaptı
Adalet Bakanı Tunç: Arabulucuya intikal eden kira uyuşmazlıklarından 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı
Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

Samsun'da inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

Samsun'daki hayvan hastanesinde bu yıl 350 yaban hayvanı tedavi edildi

Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek GES tesisinin yüzde 50'si tamamladı

Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi

Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek

Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet