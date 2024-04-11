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Kültür

"Paranın doğduğu kent" Sardes'te "Paranın Muhteşem Hikayesi" belgeseli çekildi

Tarihte ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, Alman ve Fransız ortak kültür televizyon kanalı Arte için hazırlanan "Paranın Muhteşem Hikayesi" (The Fabulous Story of Money) adlı belgeselin çekimleri yapıldı.

Ahmet Bayram  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
"Paranın doğduğu kent" Sardes'te "Paranın Muhteşem Hikayesi" belgeseli çekildi

Manisa

Antik dönemde para ve güç dinamikleri arasındaki ilişkiyi konu alan, yönetmenliğini Frederic Wilner'ın yaptığı belgeseli için antik kentteki Artemis Tapınağı, gymnasium binası, hamam ve havra ile "Bintepeler" tümülüslerinden görüntü alındı.

Paranın ortaya çıkışından başlayarak para birimlerinin gelişimini konu alan belgeselde Oxford Üniversitesi'nde Helenistik dönemin tarihi, nümizmatiği ve epigrafisi konusunda uzman olan Profesör Andrew Meadows'un değerlendirmelerine yer verildi.

"Bölgenin turizm potansiyelini hareketlendirecek"

Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve belgeselin yerel yapımcısı Sait Yardımcı, AA muhabirine Anadolu'nun önemli kültürel miraslar barındırdığını belirtti.

Belgeselin, paranın kökenlerini ve antik toplumlardaki güç yapılarını sorguladığını ifade eden Yardımcı, para tarihine ilişkin çeşitli araştırmaların da belgeselde yer aldığını kaydetti.


Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Yardımcı, belgeselin Fransa ve Almanya'da yayınlanacağını aktararak, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunacağını, bölgenin turizm potansiyelini hareketlendireceğini sözlerine ekledi.

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