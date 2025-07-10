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Kültür

"Gol Atan Cepheye Filistin" belgeseli, TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak

TRT Belgesel'in yakın tarihe ışık tutan, işgallere karşı verilen direniş ve özgürlük hikayelerini futbol penceresinden anlatan belgesel serisi "Gol Atan Cepheye", Filistin bölümleriyle ekrana geliyor.

Özlem Limon  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
"Gol Atan Cepheye Filistin" belgeseli, TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Filistinlilerin, İsrail'in soykırımı ve işgaline karşı verdiği varoluş mücadelesini Filistin, Şili ve İskoçya'da yapılan çekimlerle anlatan belgesel serisinin ilk bölümü bu akşam 21.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

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Belgeselin diğer bölümleri ise 11, 12 ve 13 Temmuz'da aynı saatte izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Spor araştırmacısı ve akademisyen Erdal Hoş'un anlatımıyla ekrana gelecek belgeselin bölümleri "Varoluş Maçı", "Kirli Oyun", "Kalbimdeki Forma" ve "Vicdan Tribünü" başlıklarından oluşuyor.

Yapımcılığını Volkan Kara'nın, yönetmenliğini ise Erkut Aydoğdu'nun üstlendiği belgeselde, İsrail işgali ve zulmü altında futbol oynamaya ve özgür Filistin adına zaferler kazanmaya çalışan futbolcuların hikayeleri, Filistin Milli Takımı'nın uğradığı haksızlıklar ve FIFA'nın taraflı politikası deşifre ediliyor. Yapımda ayrıca Filistin futbolunun önde gelen isimleri yaşadıklarını anlatıyor.

Belgeselin Şili ve İskoçya'ya uzanan bölümlerinde ise adını Filistin'den alan Şili takımı Deportivo Palestino'nun çevresinde şekillenen özgürlük hareketi ve İskoçya şampiyonu Celtic taraftarlarının Gazze adına sergiledikleri duruş birincil aktörler tarafından aktarılıyor.

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