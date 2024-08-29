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Kültür

Pamukkale'yi andıran Göksu travertenlerine ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı

Giresun'un Dereli ilçesinde, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini hazirandan bu yana yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

Gültekin Yetgin  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Pamukkale'yi andıran Göksu travertenlerine ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Giresun Valiliği İl Özel İdaresince 2020'de başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Pınarlar köyündeki travertenler, turizmde önemli bir yere sahip oldu.

Yeni oluşum için yılın belirli dönemlerinde kapalı bulunan traverten, bu sezon haziranda ziyarete açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen sezonun haziran ve ağustos döneminde yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği Göksu travertenlerine bu sezonun aynı döneminde 300 bin kişi ilgi gösterdi.

Travertenleri, ekimin sonuna kadar 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İzmir'den gelen Mücella Güney, AA muhabirine, Karadeniz'in muhteşem bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Travertenlere ilk kez geldiğini ifade eden Güney, "Karadeniz'de böyle bir yerin olabileceği hiç aklıma gelmezdi, arkadaşlar söyleyince çok şaşırdım çünkü traverten daha çok Pamukkale, Denizli bölgesinde duyduğum bir şeydi. Burada da dağın içerisinde travertenler bence çok hoş olmuş." dedi.

"Ayağınız bir üşüyor, bir ısınıyor, çok güzel"

Sakarya'dan gelen Vildan Salman ise travertenleri görünce çok şaşırdığını dile getirerek, "Görünce şoka girdim, adeta küçük bir Pamukkale, çok güzel, çok beğendim, herkese tavsiye ederim. 'Suyunda şifa var mıdır' diye merak da ettim. Bir kısmı sıcak ılık, bir kısmı da soğuk, dağlardan geliyor sanırım, ayağınız bir üşüyor, bir ısınıyor, çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kahraman Bayraktar da travertenleri çok beğendiğini anlatarak, "Pamukkale'ye de gittim orada bu kadar kalabalığı görmemiştim. Sodalı su, sağlıklı bir su, yazın sıcağında insanlar serinlemek için geliyor. Daha da meşhur olacaktır." diye konuştu.

Karadeniz'in birçok yerinde sodalı suların aktığını belirten Bayraktar, Giresun Valiliğinin travertenlerle bunu iyi değerlendirdiğini belirtti.

Serdar Toprakçı ise uzun yıllardır Karadeniz'i gezdiğini ancak ilk kez traverten gördüğünün altını çizerek, "Güzel olmuş, yeşilliğin içine travertenler ayrı bir renk katmış, insanlar burada eğleniyor, zaman geçiriyor." dedi.

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