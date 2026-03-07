Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,974.60
BTC/USDT
67,769.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Galatasaraylı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’na giriş yapıyor.
logo
Kültür

Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu Londra'da müzayedeye çıkıyor

Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden "Cami Kapısında (At the Mosque Door)", 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye çıkacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu Londra'da müzayedeye çıkıyor

İstanbul

Eser, müzayede evi Bonhams'ta düzenlenecek "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık arttırmaya çıkacak. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etti.

O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

"Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor.

Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini ise 6,6 milyon sterline satarak sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatına imza atmıştı.

Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.

Osman Hamdi Bey, 1881'de müdürlüğüne getirildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Müze-i Hümayun) Türk müzeciliğinin temelini attı ve 1884'te yürürlüğe giren "Asar-ı Atika Nizamnamesi" ile de tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak kültürel mirasın korunmasında tarihi bir rol oynamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı
KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor
Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü
Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi

Benzer haberler

Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu Londra'da müzayedeye çıkıyor

Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu Londra'da müzayedeye çıkıyor

İngiltere, Kıbrıs'a savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor

Londra'daki tarihi belediye binasında "Türkiye" temalı iftar programı düzenlendi

Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi
İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi yerel seçim öncesi Filistin'e destek bildirisine imza attı

İngiltere'de 1000'den fazla belediye meclis üyesi yerel seçim öncesi Filistin'e destek bildirisine imza attı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet