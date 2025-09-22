Neşet Ertaş türküleri CSO Ada Ankara'da senfonik ezgilerle buluştu
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından, "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri düzenlendi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde dün başlayan etkinlikler, bugün de devam ediyor.
ADOB tarafından CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, orkestra şefi Eray İnal'ın yönetiminde, soprano Sevil Erçak, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan ve bas Mehmet Yılmaz, merhum usta sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.
Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasının sanatçılara eşlik ettiği konserde, "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Ah Yalan Dünya" başta olmak üzere Neşet Ertaş'ın pek çok türküsü müzikseverlere sunuldu.
Konsere, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da katıldı.
