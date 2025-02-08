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Kültür

"Ne Zha 2", Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan filmi oldu

Bir edebiyat klasiğinden uyarlanan, fantezi türündeki animasyon filmi "Ne Zha 2", Çin'de "en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" oldu.

Emre Aytekin  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
"Ne Zha 2", Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan filmi oldu

Pekin

Xinhua'nın haberine göre film, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bıraktı.

7 Şubat itibarıyla 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, ayrıca 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin ABD'deki gişe hasılatını da geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" unvanını da kazandı.

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi" (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor.

Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizm ile birliştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu belirtti.

Animasyon filmi, Çin'de geleneksel ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatili döneminde kırılan gişe rekorunun da öncüsü olmuştu. Sinemalarda elde edilen gişe geliri, 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında 9,5 milyar yuana (1,3 milyar dolar) ulaşırken "tüm zamanların en yüksek Bahar Bayramı hasılatı" kaydedilmişti.

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