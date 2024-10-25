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Kültür

Mesnevi'de adı geçen 12 esans, obruk manzaralı otelin koku müzesinde sergileniyor

Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli'nde oluşturulan Koku Müzesi'nde Mesnevi'de adı geçen 12 esans yer alıyor.

Abdullah Doğan  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Mesnevi'de adı geçen 12 esans, obruk manzaralı otelin koku müzesinde sergileniyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Karatay Belediyesince 3 yıl süren restorasyonun ardından müze otele dönüştürülen Obruk Kervansaray Müze Oteli, obruk manzarasının yanı sıra tarihi eşyalarıyla da dikkati çekiyor.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı'nının açık avlu alanında iki bölüme koku müzesi açıldı.

"Her birisinin bize kattığı duygu farklı"

Otelde rehberi Ayşenur Şahin, AA muhabirine, sergilenen kokuların anıları canlandırdığını söyledi.

Tarihi kokuların muhafaza edildiğini ve tanıtıldığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Müzede 12 farklı koku yer alıyor. Bunlar, Mevlana Celaleddini Rumi'nin Mesnevi eserindeki geçen kokulardır. Gül, amber, misk, ekmek, kekik ve yasemin gibi kokular var. Her birisinin bize kattığı duygu farklı. Gül ve yasemin kokusunu aldığınız zaman doğanın temiz ruhunu hissediyorsunuz. Ekmek, kekik, limon kokusu da içimizdeki huzurumuzu ve samimiyetimizi yansıtıyor. Onun haricinde mistik kokularımız da var. Amber ve misk gibi. Bunlar da ruhani olarak dinlendirme sağlıyor."

Kokuların tanıtımı yapılıyor

Şahin, herkesin kervansaraydan mutlu ayrıldığını vurgulayarak, "Müze, misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Geçmişte kokunun üretildiği eşyalar da sergileniyor. Burada kokuyu tanıtıyoruz. İkinci yerdeki koku tat alanında, o kokuları aldıktan sonra çok mutlu ve huzurlu oluyorlar. Yabancı misafirlerin ekmek kokusu dikkatini çekiyor. Ziyaretçilerimiz, kokuların anlamını, hangi dönemlerde, ne amaçlı kullanıldığını soruyor." ifadesini kullandı.

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